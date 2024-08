Una visuale di Caracas (Foto da Pixabay)

02 Ago 2024

Venezuela, espulsi un giornalista e un cameraman della Rai

Marco Bariletti e Ivo Bonito erano appena atterrati all’aeroporto Simón Bolívar.

Il governo di Nicolás Maduro ha espulso il giornalista italiano Marco Bariletti e il suo cameraman Ivo Bonito, dopo che erano appena atterrati all'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía nello stato settentrionale di Vargas. Lo ha denunciato il sindacato venezuelano dei lavoratori della stampa Sntp. I due professionisti giunti in Venezuela per la Rai, erano sbarcati da un volo Tap partito da Lisbona e atterrato alle 12:14 ora locale a Caracas. Bariletti e Bonito «sono stati separati dal resto dei passeggeri e, dopo che le autorità del governo venezuelano hanno controllato i loro documenti, sono stati informati dell'espulsione. E sono stati immediatamente imbarcati su un volo di ritorno», ha informato il sindacato della stampa locale. Dalle elezioni presidenziali di domenica 28 luglio l'ong Reporter senza frontiere (Rsf) denuncia l'aumento esponenziale degli attacchi contro i giornalisti venezuelani e stranieri. In un comunicato, Rsf ha assicurato che «continuerà a monitorare i casi di attacchi ai giornalisti e di ostruzione al lavoro della stampa». (Ansa, 2 agosto 2024)



