Il reporter del Wsj, Evan Gershkovich (Foto: evangershkovich.com)

01 Ago 2024

Scambio di prigionieri ad Ankara: tra i rilasciati i giornalisti Gershkovich, Kurmasheva e Gonzalez

I due reporter di origine americana erano stati di recente condannati a scontare lunghe pene dai giudici russi. Il russo-spagnolo, incarcerato da oltre due anni e cinque mesi in Polonia con l'accusa di spionaggio, è stato trasferito in Russia, suo Paese di origine.

Si è svolto all’aeroporto di Ankara, giovedì 1 agosto 2024, uno scambio di prigionieri tra Russia, Stati Uniti e altri Paesi. Lo ha confermato la presidenza turca. Tra i 26 rilasciati ci sono Ewan Gershkovich, il reporter di nazionalità statunitense del Wall Street Journal condannato nelle scorse settimane a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza in Russia, e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva, condannata lo scorso 22 luglio a 6 anni e mezzo di reclusione dalla Corte Suprema del Tatarstan con l'accusa di aver violato la legge bavaglio che di fatto proibisce ogni critica all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe.



Sempre come parte dello scambio il giornalista russo-spagnolo Pablo Gonzalez, incarcerato da oltre due anni e cinque mesi in Polonia con l'accusa di spionaggio, è stato liberato e trasferito in Russia, suo Paese d'origine.