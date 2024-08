Militari israeliani in azione a Gaza (Foto: ImagoEconomica via Idf Us)

31 Lug 2024

Gaza, Al Jazeera: «Due nostri giornalisti uccisi in un raid»

Le vittime sono il reporter Ismail al-Ghoul e il suo cameraman, Rami al-Rifee.

Due giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Le vittime sono il reporter Ismail al-Ghoul e il suo cameraman, Rami al-Rifee. Lo rende noto mercoledì 31 luglio 2024 l’emittente, che specifica che i due cronisti erano nella zona per fare un reportage vicino alla casa di Gaza di Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas ucciso nelle prime ore di mercoledì nella capitale iraniana, Teheran.



Al Jazeera ricorda che secondo i dati preliminari del Committee to Protect Journalists, almeno 111 giornalisti e operatori dei media sono tra le persone uccise dall'inizio della guerra, il 7 ottobre.