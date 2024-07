Il reporter del Wsj, Evan Gershkovich (Foto: evangershkovich.com)

19 Lug 2024

Russia, Ewan Gershkovich condannato a 16 anni per spionaggio. Wsj: «Scandaloso»

Secondo l'ufficio del procuratore generale russo, il reporter americano avrebbe raccolto informazioni segrete per conto della Cia su uno dei principali produttori di armi del Paese. Per il suo editore «è detenuto ingiustamente per aver svolto il suo lavoro da giornalista».

Il giornalista americano del Wsj Ewan Gershkovich è stato condannato a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza in Russia. Lo rende noto la Corte citata da Interfax.



«L'imputato non ha ammesso la sua colpevolezza durante il processo. Tuttavia, l'insieme delle prove presentate alla corte è stato sufficiente per condannarlo», ha riferito il servizio stampa del tribunale regionale di Sverdlovsk, citato dalle agenzie russe.



Secondo l'ufficio del procuratore generale russo, il giornalista ha raccolto informazioni segrete per conto della Cia su uno dei principali produttori di armi del Paese, il costruttore di carri armati Uralvagonzavod.



«Scandalosa». Così l'amministratore delegato di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal Almat Latour descrive la condanna inflitta in Russia a Evan Gershkovish, «detenuto ingiustamente per aver svolto il suo lavoro da giornalista». (Ansa - 19 luglio 2024)