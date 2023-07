Un momento della cerimonia del Ventaglio (Foto: Twitter @Montecitorio)

25 Lug 2023

Ventaglio, Fontana: «A settembre festeggeremo i 75 anni della Costituzione»

Alla tradizionale cerimonia presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente Vittorio di Trapani e il direttore Tommaso Daquanno. Annunciata anche una mostra per i cento anni dell'omicidio Matteotti, ucciso il 10 giugno 2024 dalla brutalità del fascismo.

Si è svolta nella mattinata di martedì 25 luglio 2023 a Montecitorio la tradizionale cerimonia del Ventaglio con l'Associazione Stampa parlamentare. All'evento erano presenti anche i vertici della Federazione nazionale della Stampa italiana, con la segretaria generale Alessandra Costante, il presidente Vittorio di Trapani e il direttore Tommaso Daquanno.



Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha aperto la cerimonia manifestando «solidarietà alle popolazioni colpite anche in queste ore dal maltempo. Quello che accade è sconcertante. E' stata colpita anche la mia città e ci sono stati dei lutti e vedere queste grandinate che distruggono i nostri territori deve farci riflettere sulla questione climatica».



Poi Fontana ha annunciato alcune iniziative, fra cui «faremo degli eventi importanti per il 75esimo anniversario della Costituzione. Il 19 settembre alla presenza del Capo dello Stato - ha anticipato - ci sarà un momento con Andrea Bocelli e Bebe Vio: sarà il tentativo di fare una ricorrenza inclusiva».



In programma anche una mostra per i cento anni dell'omicidio Matteotti, ucciso il 10 giugno 2024 dalla brutalità del fascismo. «Penso verrà fatto un lavoro molto bello con l'accordo di tutti i gruppi e sarà un'iniziativa importante e significativa», ha osservato il presidente della Camera.