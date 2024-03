La copertina di Vero del 28 febbraio 2024

08 Mar 2024

Vero, giornalisti in sciopero per gli stipendi arretrati

L'assemblea ha proclamato una giornata di astensione dal lavoro, venerdì 8 marzo 2024, prorogabile fino a che non saranno saldati i due terzi della tredicesima non ancora pagati e le retribuzioni di gennaio e febbraio.

L'assemblea dei giornalisti di Vero ha proclamato uno sciopero per oggi, 8 marzo 2024, prorogabile fino a che non saranno saldati i due terzi della tredicesima non ancora pagati, lo stipendio di gennaio e lo stipendio di febbraio.



Come rilevano i giornalisti, dal 29 dicembre, «ultimo contatto online con l'editore», la redazione ha riportato il settimanale in edicola dopo due mesi di assenza e «con buoni risultati di vendite», considerato che ha lavorato «senza alcuna agenzia fotografica a disposizione, senza nessun collaboratore esterno, senza più i palinsesti televisivi, senza un'amministrazione», senza cedolini e soprattutto «senza più retribuzione, tranne un terzo di tredicesima bonificato la seconda settimana di febbraio».



L'impegno a saldare tutti i crediti entro il 12 febbraio «non è mai stato rispettato». L'editore non ha più dato segni di vita neppure con il direttore o con la Alg e la Fnsi che avevano chiesto un incontro, richiesta che l'assemblea ribadisce con forza. (Da alg.it)