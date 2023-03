Vero, prosegue lo sciopero dei giornalisti in attesa di incontrare la nuova proprietà

20 Mar 2023

L'assemblea dei redattori e dei grafici ha deciso di estendere la protesta a lunedì 23 marzo 2023, dopo l'astensione dal lavoro del venerdì precedente «contro il mancato pagamento degli stipendi».

L'assemblea delle giornaliste, dei giornalisti e grafici editoriali di Vero prosegue anche oggi, 20 marzo 2023, lo sciopero iniziato venerdì scorso, in attesa dell'incontro con l'editore già fissato per mercoledì 22 marzo.



L'assemblea, si legge in un comunicato sindacale, «respinge la ricostruzione delle vicende aziendali fatta dal signor Luca Arnaù», direttore editoriale di VR Worlds e rappresentante dell'azienda, intervenuto a sciopero proclamato contestando la decisione dei lavoratori di incrociare le braccia «contro il mancato pagamento degli stipendi» da parte di 'VR Worlds' che a gennaio 2023 ha acquistato la testata da Edizioni Vero.



Ripercorse le tappe della cessione ai nuovi editori, nel comunicato la redazione ricorda che «solo in data 16 marzo sono arrivati bonifici di acconto sugli stipendi dovuti» e ribadisce le criticità già espresse per motivare la decisione di scioperare e che hanno portato lavoratori e lavoratrici a chiedere un incontro con i rappresentanti aziendali. Incontro ora fissato.