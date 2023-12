Il Washington Post building nel 2011 (Foto: Daniel X. O'Neil via Wikimedia Commons)

07 Dic 2023

Washington Post, giornalisti in sciopero contro i tagli al personale

I giornalisti del Washington Post hanno annunciato per oggi (7 dicembre 2023, ndr) uno sciopero di 24 ore per protestare contro i tagli al personale e contro quella che definiscono la «mancanza di buona fede del management» da 18 mesi a questa parte.



Secondo il sindacato, il blocco generale del lavoro sarà il primo al Post dopo lo sciopero di 20 settimane del 1975-76, quando l'editrice del prestigioso quotidiano - oggi di proprietà del miliardario e patron di Amazon Jeff Bezos - era Katharine Graham.



La protesta arriva a poco più di un mese dalla nomina di Will Lewis, l'ex editore del Wall Street Journal, ad amministratore delegato nel tentativo di porre un argine ai 100 milioni di dollari di perdite previste quest'anno.



Lo storico giornale è uno dei tanti organi di informazione in crisi negli Stati Uniti dopo che negli ultimi dieci anni Internet ha sconvolto l'economia del giornalismo e i tassi di pubblicità digitale sono crollati. (Ansa)