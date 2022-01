Acquedotto Lucano, Assostampa e Odg: «Cronisti tenuti fuori dall'assemblea dei soci. Inaccettabile»

17 Gen 2022

«Viva preoccupazione» dei rappresentanti regionali dei giornalisti, che condannano «senza esitazione» l'accaduto. «È assolutamente necessario che venga ripristinato un corretto rapporto tra istituzioni e organi di informazione», rilevano.

L'Ordine dei Giornalisti della Basilicata e l'Associazione della Stampa di Basilicata «condannano senza esitazione l'operato di Acquedotto Lucano che durante l'assemblea dei soci non ha garantito l'agibilità agli operatori dell'informazione. Si tratta – spiegano in una nota congiunta i rappresentanti regionali della categoria – di un episodio molto grave che suscita viva preoccupazione e che non è neanche l'ultima manifestazione di un atteggiamento ostile nei confronti degli organi di informazione».



La nota di Aql, proseguono Ordine e Assostampa, «è la classica toppa peggiore del buco e, quando afferma che i giornalisti possono accedere all'assemblea dei soci o prima o dopo, conferma implicitamente la volontà di tenerli fuori dall'assemblea, impedendo persino il classico minuto e mezzo di innocue riprese televisive. È assolutamente necessario che venga ripristinato un corretto rapporto tra istituzioni e organi di informazione».