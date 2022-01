Aser e Fnsi a Conselice per il XV anniversario del Monumento per la libertà di stampa (Foto: aser.bo.it)

17 Gen 2022

Atti vandalici no vax contro l'Anpi di Conselice, Aser: «Solidarietà ai partigiani e all'amministrazione»

Il sindacato regionale condanna il gesto «ancor più deprecabile perché messo in atto nell'unico Comune italiano che vanta un monumento alla libertà di stampa, luogo simbolo di un diritto sancito dalla Costituzione».

L'Associazione stampa Emilia Romagna condanna gli atti vandalici e le scritte indegne contro l'Anpi di Conselice (Ravenna) ad opera di gruppi no vax. "Anpi collaborazionisti dei nazisti", uno degli attacchi vergati con vernice rossa sul muro della sede dell'Associazione partigiani.



«È un gesto ancor più deprecabile – spiega il sindacato regionale in una nota – perché messo in atto nell'unico Comune italiano che vanta un monumento alla libertà di stampa, luogo simbolo di un diritto sancito dalla Costituzione. Sono gesti che offendono tutti i cittadini proprio perché colpiscono coloro che hanno combattuto e perso la vita per garantire la democrazia a tutti noi. Per questi motivi esprimiamo solidarietà all'Associazione dei partigiani così come all'Amministrazione di Conselice».