Presidio dei giornalisti dell'agenzia Dire nel gennaio 2024
Vertenze 26 Gen 2026

Agenzia Dire, Fnsi con Assostampa regionali: «Editore paghi subito gli stipendi»

Il sindacato dei giornalisti: «È saltato all'improvviso il tavolo sindacale convocato per la mattina del 26 gennaio 2026. Le giustificazioni non reggono più».

«L'editore della Dire paghi subito gli stipendi, diciamo basta a ulteriori slittamenti dei bonifici. È saltato all'improvviso il tavolo sindacale convocato per la mattina del 26 gennaio 2026 tra i responsabili dell'agenzia di stampa e il sindacato: l'azienda ha comunicato che a causa di sopraggiunti impegni non poteva essere presente. Questa però appare più come una giustificazione per ritardare il confronto, mentre continuano le proteste (uno sciopero la scorsa settimana e lo sciopero delle firme nei lanci) che la redazione sta portando avanti appunto per avere risposte sul pagamento degli stipendi, irregolare da mesi, provocando pesanti difficoltà ai giornalisti e alle loro famiglie». Così, in una nota congiunta diffusa lunedì 26 gennaio 2026, la Fnsi e le Associazioni Stampa di Lombardia, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Marche.

«La convenzione tra Palazzo Chigi e l'agenzia di stampa - proseguono - è stata riattivata da qualche settimana dopo l'omologa da parte del Tribunale di Bari del piano di rientro dei debiti con l'Agenzia delle Entrate: le giustificazioni non reggono più, ora l'azienda deve immediatamente pagare gli arretrati ai dipendenti, versare regolarmente gli stipendi e presentare un piano che garantisca stabilità. Per questo, ribadiamo la richiesta all'editore di intervenire in prima persona subito. Come Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazioni Regionali ribadiamo il nostro appoggio al Comitato di redazione e restiamo in attesa di una nuova data per l'incontro, ma subito devono essere sistemate le pendenze con i giornalisti: non ci sono più scuse».

Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»
Editoriale Nazionale, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Alla nuova proprietà chiederemo garanzie e trasparenza»
Acquisizione La Stampa, le Fondazioni torinesi si sfilano
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti
Il Tirreno, Fnsi con Ast e Cdr: «Grave che l'azienda minacci querele per un comunicato sindacale»
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
