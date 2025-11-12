CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: google.com/maps
Vertenze 26 Gen 2026

Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»

Il sindacato regionale: «Necessario un nuovo confronto con il gruppo Sae che permetta ai colleghi di continuare a lavorare in condizioni meno pesanti e con rapporti sindacali corretti».

L'Associazione Stampa Toscana, con un comunicato riportato dall’Adnkronos lunedì 26 gennaio 2026, prende atto della decisione del Cdr e dell'assemblea di redazione de "Il Tirreno" di sospendere lo stato di agitazione sulla produzione degli inserti speciali, bloccati dal 31 ottobre. Tale sospensione è dovuta a due motivi: «1) il senso di responsabilità del corpo redazionale, che si mette, ancora una volta a disposizione per sostenere le azioni dell'Azienda su ricavi e tenuta dei conti; 2) condividere la volontà di dialogo manifestata dall'Editore nella riunione in Fnsi il 15 gennaio scorso, con il Cdr, la segretaria generale Alessandra Costante, il segretario aggiunto Matteo Naccari e il presidente Ast, Sandro Bennucci».

L'Associazione Stampa Toscana, spiega il comunicato, «condivide l'orientamento di Cdr e Assemblea e si augura che tale apertura corrisponda a un cambio di passo dell'Azienda, ossia un nuovo confronto che permetta ai colleghi di continuare a lavorare in condizioni meno pesanti e con rapporti sindacali corretti».

L'assemblea dei redattori del "Tirreno", riunitasi il 22 gennaio 2026, ha deliberato con 41 voti a favore e un astenuto la sospensione dello stato di agitazione per quanto riguarda la produzione di inserti speciali, bloccati dallo scorso ottobre. Nel comunicato del Cdr e  dell'assemblea de "Il Tirreno" si legge: «La decisione dell'assemblea  ha origine da due motivi: 1) la conferma del senso di responsabilità e di attaccamento alla testata da parte lavoratori, che consapevoli  delle difficoltà del giornale, si mettono ancora una volta a  disposizione con la propria professionalità per sostenere l'azienda  nelle azioni finalizzate all'incremento di ricavi e alla tenuta dei  conti; 2) la condivisione della volontà di un dialogo serio e rispettoso tra l'azienda da una parte e la redazione e i suoi  rappresentanti sindacali dall'altra, espressa dall'editore e  apprezzata dal corpo redazionale, nell'auspicio che essa non sia soltanto una dichiarazione d'intenti finalizzata a presentarsi bene  sul mercato in questo momento di grande esposizione mediatica del  gruppo Sae per l'acquisizione della Stampa, ma che invece rappresenti  l'inizio di una nuova epoca di gestione di corretti rapporti sindacali e lavorativi troppo spesso calpestati. In questo senso la presa in carico da parte del presidente di Sae Alberto Leonardis dei rapporti sindacali e l'attenzione dimostrata in questo inizio anno verso il Tirreno sono un cambiamento che la redazione accoglie positivamente, così come la volontà dichiarata dall'editore di tutelare le edizioni e la territorialità della testata, e l'annuncio ufficiale del cambio dei manager impegnati sul giornale. Nella decisione di sbloccare gli  inserti Manzoni resta centrale il tema dei carichi di lavoro e del rispetto degli orari e del contratto, in particolare dell'articolo 7, con la riduzione dei giorni di cassa - in accordo col direttore  responsabile - per i giornalisti chiamati fuori dalle proprie competenze quotidiane a realizzare gli speciali, in modo da lavorare alla extra produzione in orario di lavoro e non più, come accaduto finora, nei giorni di riposo, di cassa integrazione o la notte dopo la lunga giornata lavorativa». (anc)

@fnsisocial
Vertenze
26 Gen 2026
Agenzia Dire, Fnsi con Assostampa regionali: «Editore paghi subito gli stipendi»
Vertenze
23 Gen 2026
Editoriale Nazionale, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Alla nuova proprietà chiederemo garanzie e trasparenza»
Vertenze
23 Gen 2026
Acquisizione La Stampa, le Fondazioni torinesi si sfilano
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Lutto26 Dic 2025
Addio a Giampaolo Gozzi, una vita per il sindacato in difesa dei giornalisti
Cdr29 Nov 2025
Il Tirreno, Fnsi con Ast e Cdr: «Grave che l'azienda minacci querele per un comunicato sindacale»
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits