La Stampa in edicola venerdì 23 gennaio 2026

23 Gen 2026

Acquisizione La Stampa, le Fondazioni torinesi si sfilano

La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Crt, in una nota, «precisano che non intendono aderire ad alcuna cordata privata finalizzata all’acquisto dello storico quotidiano di Torino».

Arriva oggi, venerdì 23 gennaio 2026, la decisione delle due Fondazioni torinesi Compagnia di San Paolo e Crt di non partecipare alla cordata per l’acquisizione del quotidiano La Stampa da parte della Sae di Leonardis.



Nei giorni scorsi i nomi delle due Fondazioni erano stati fatti circolare insistentemente come possibili "soci" nella cordata di Sae, società che ha avuto l'esclusiva nella trattativa per l'acquisizione de La Stampa da parte di Gedi.



Oggi le due Fondazioni hanno precisato la loro posizione in una nota: «La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Crt ribadiscono il valore imprescindibile della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione, principi fondamentali per la vita democratica del Paese».



In questo quadro, le Fondazioni sottolineano «il ruolo storico e civile de “La Stampa” quale presidio autorevole dell’informazione a Torino e a livello nazionale, con una riconosciuta vocazione internazionale, capace di contribuire in modo significativo al dibattito pubblico e allo sviluppo della comunità».



Le due Fondazioni torinesi, «nel richiamare quello che è l’ambito della propria attività istituzionale e il mandato di enti filantropici, precisano che non intendono aderire ad alcuna cordata privata finalizzata all’acquisto dello storico quotidiano di Torino». (anc)