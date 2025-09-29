«Il direttivo Aser, il direttivo Asm e i colleghi sono vicini a Cristina Boschini, membro del direttivo Aser, alla quale va la piena solidarietà, dopo l’aggressione subita martedì sera a Modena». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna venerdì 17 ottobre 2025.
L’Aser prosegue: «La sera del 15 ottobre 2025, nella zona di via Scanaroli, poco fuori dal centro storico, la giornalista è stata improvvisamente aggredita da un uomo accompagnato da una donna e ha avuto bisogno di immediate cure presso il Pronto Soccorso del vicino Policlinico di Modena».
Il sindacato regionale conclude riportando le parole della collega aggredita: «Prima mi hanno chiesto l’orario poi, all’improvviso mi hanno aggredito, girandomi il braccio, colpendomi al volto e distruggendomi il telefono. Credo fossero sotto l’effetto di qualche sostanza, ma ciò non cambia la gravità dell’accaduto: sono stata aggredita sotto casa e senza alcun motivo, cosa che pone l’attenzione su un problema di sicurezza comune». (anc)