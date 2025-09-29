Foto: aser.bo.it

18 Ott 2025

Aggredita a Modena giornalista del direttivo Aser, la solidarietà dei colleghi

Il sindacato regionale: «Cristina Boschini attaccata da un uomo accompagnato da una donna, ha avuto bisogno di immediate cure presso il Pronto Soccorso del Policlinico della città emiliana».

«Il direttivo Aser, il direttivo Asm e i colleghi sono vicini a Cristina Boschini, membro del direttivo Aser, alla quale va la piena solidarietà, dopo l’aggressione subita martedì sera a Modena». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna venerdì 17 ottobre 2025.



L’Aser prosegue: «La sera del 15 ottobre 2025, nella zona di via Scanaroli, poco fuori dal centro storico, la giornalista è stata improvvisamente aggredita da un uomo accompagnato da una donna e ha avuto bisogno di immediate cure presso il Pronto Soccorso del vicino Policlinico di Modena».



Il sindacato regionale conclude riportando le parole della collega aggredita: «Prima mi hanno chiesto l’orario poi, all’improvviso mi hanno aggredito, girandomi il braccio, colpendomi al volto e distruggendomi il telefono. Credo fossero sotto l’effetto di qualche sostanza, ma ciò non cambia la gravità dell’accaduto: sono stata aggredita sotto casa e senza alcun motivo, cosa che pone l’attenzione su un problema di sicurezza comune». (anc)