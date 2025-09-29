CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: aser.bo.it
Associazioni 18 Ott 2025

Aggredita a Modena giornalista del direttivo Aser, la solidarietà dei colleghi

Il sindacato regionale: «Cristina Boschini attaccata da un uomo accompagnato da una donna, ha avuto bisogno di immediate cure presso il Pronto Soccorso del Policlinico della città emiliana».

«Il direttivo Aser, il direttivo Asm e i colleghi sono vicini a Cristina Boschini, membro del direttivo Aser, alla quale va la piena solidarietà, dopo l’aggressione subita martedì sera a Modena». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna venerdì 17 ottobre 2025.

L’Aser prosegue: «La sera del 15 ottobre 2025, nella zona di via Scanaroli, poco fuori dal centro storico, la giornalista è stata improvvisamente aggredita da un uomo accompagnato da una donna e ha avuto bisogno di immediate cure presso il Pronto Soccorso del vicino Policlinico di Modena».

Il sindacato regionale conclude riportando le parole della collega aggredita: «Prima mi hanno chiesto l’orario poi, all’improvviso mi hanno aggredito, girandomi il braccio, colpendomi al volto e distruggendomi il telefono. Credo fossero sotto l’effetto di qualche sostanza, ma ciò non cambia la gravità dell’accaduto: sono stata aggredita sotto casa e senza alcun motivo, cosa che pone l’attenzione su un problema di sicurezza comune». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
18 Ott 2025
Entella-Sampdoria, cronisti esclusi per lasciare spazio a non giornalisti. Odg, Alg e Ussi: «Più rispetto per la professione»
Associazioni
10 Ott 2025
Bologna, la torre della Garisenda 'si muove'. Aser scrive al sindaco Lepore: «Chiarisca su possibili rischi»
Associazioni
09 Ott 2025
Trieste, ancora un giornalista aggredito. Assostampa Fvg al fianco del collega
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce17 Ott 2025
Costante: «L'attentato a Sigfrido Ranucci riporta indietro l'orologio della democrazia»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Giudiziaria07 Ott 2025
Puglia, Fnsi e Assostampa: «Vicini a Marilù Mastrogiovanni»
Premi e Concorsi01 Ott 2025
'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre
Minacce30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Minacce29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits