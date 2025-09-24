Trieste, Palazzo del Comune (Foto: Twice25 & Rinina25, CC BY-SA 3.0 - via Wikimedia Commons)

09 Ott 2025

Trieste, ancora un giornalista aggredito. Assostampa Fvg al fianco del collega

L'episodio si è verificato l'8 ottobre sera, nel corso di una manifestazione pro Palestina, ai danni di un collega di Trieste Prima, preso di mira da una coppia di manifestanti che gli hanno strappato lo smartphone di mano mentre riprendeva e lo hanno distrutto.

«Ancora una volta dobbiamo purtroppo registrare un'aggressione a un rappresentante della stampa nel corso delle manifestazioni che in questi giorni stanno attraversando le città della regione e del Paese. L'ultimo episodio si è verificato ieri sera a Trieste, nel corso di una manifestazione pro Palestina, ai danni di un collega di Trieste Prima, preso di mira da una coppia di manifestanti che, dopo avergli intimato di non riprendere la manifestazione con il telefono, gli hanno strappato lo smartphone di mano e lo hanno lanciato a una ventina di metri, distruggendolo. La Digos è stata informata dei fatti». È quanto denuncia l'Assostampa Friuli Venezia Giulia in una nota diffusa giovedì 9 ottobre 2025.



«Le aggressioni e le intimidazioni ai giornalisti, come già accaduto negli anni delle manifestazioni no vax, sono ormai ridiventate una riprovevole abitudine: minacce, insulti e anche aggressioni fisiche a colleghi che hanno l'unica colpa di fare il proprio lavoro», rileva il sindacato regionale.



«La scorsa settimana, nel corso della manifestazione che ha visto scontri nei pressi della stazione centrale di Trieste, un operatore della Rai e un fotografo del Primorski Dnevnik sono stati vittime di intimidazioni e aggressioni. Poche settimane prima la stessa sorte era toccata a un giornalista Rai a Ronchi dei Legionari», ricorda ancora l'Assostampa, che «condanna l'episodio ed è al fianco del collega aggredito». (mf)