CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Trieste, Palazzo del Comune (Foto: Twice25 & Rinina25, CC BY-SA 3.0 - via Wikimedia Commons)
Associazioni 09 Ott 2025

Trieste, ancora un giornalista aggredito. Assostampa Fvg al fianco del collega

L'episodio si è verificato l'8 ottobre sera, nel corso di una manifestazione pro Palestina, ai danni di un collega di Trieste Prima, preso di mira da una coppia di manifestanti che gli hanno strappato lo smartphone di mano mentre riprendeva e lo hanno distrutto.

«Ancora una volta dobbiamo purtroppo registrare un'aggressione a un rappresentante della stampa nel corso delle manifestazioni che in questi giorni stanno attraversando le città della regione e del Paese. L'ultimo episodio si è verificato ieri sera a Trieste, nel corso di una manifestazione pro Palestina, ai danni di un collega di Trieste Prima, preso di mira da una coppia di manifestanti che, dopo avergli intimato di non riprendere la manifestazione con il telefono, gli hanno strappato lo smartphone di mano e lo hanno lanciato a una ventina di metri, distruggendolo. La Digos è stata informata dei fatti». È quanto denuncia l'Assostampa Friuli Venezia Giulia in una nota diffusa giovedì 9 ottobre 2025.

«Le aggressioni e le intimidazioni ai giornalisti, come già accaduto negli anni delle manifestazioni no vax, sono ormai ridiventate una riprovevole abitudine: minacce, insulti e anche aggressioni fisiche a colleghi che hanno l'unica colpa di fare il proprio lavoro», rileva il sindacato regionale.

«La scorsa settimana, nel corso della manifestazione che ha visto scontri nei pressi della stazione centrale di Trieste, un operatore della Rai e un fotografo del Primorski Dnevnik sono stati vittime di intimidazioni e aggressioni. Poche settimane prima la stessa sorte era toccata a un giornalista Rai a Ronchi dei Legionari», ricorda ancora l'Assostampa, che «condanna l'episodio ed è al fianco del collega aggredito». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
09 Ott 2025
Aser: «Piena solidarietà e vicinanza ai cronisti rimasti feriti negli scontri in piazza a Bologna»
Associazioni
08 Ott 2025
Bolzano, Sjg: «Presidente e giunta provinciale non impediscano ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro»
Associazioni
08 Ott 2025
Cartelli petrolieri e rilievi Antitrust, Stampa Romana: «Al fianco dei colleghi della Staffetta Quotidiana»
 Le altre news

Articoli correlati

Giudiziaria07 Ott 2025
Puglia, Fnsi e Assostampa: «Vicini a Marilù Mastrogiovanni»
Premi e Concorsi01 Ott 2025
'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre
Minacce30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Minacce29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Lutto27 Set 2025
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione tv privata». Il cordoglio di Sga e Ussi
Iniziative24 Set 2025
A Conselice il 1° ottobre le celebrazioni per il 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits