La home page del sito web di Staffetta Quotidiana

08 Ott 2025

Cartelli petrolieri e rilievi Antitrust, Stampa Romana: «Al fianco dei colleghi della Staffetta Quotidiana»

Il sindacato regionale: «I cronisti, definiti dall'Autorità "facilitatori" del presunto "cartello" dei produttori sui biocarburanti, sono vittime di un paradosso».

«Rilevare rigorosamente i prezzi dei biocarburanti, chiederne conto ai petrolieri prima di pubblicarli ed essere definiti dall'Antitrust "facilitatori" del presunto "cartello" dei produttori sugli stessi biocarburanti, una delle voci comprese nel prezzo alla pompa dei combustibili. È il paradosso di cui sono vittime i colleghi de La Staffetta Quotidiana – giornale indipendente del settore energetico che esiste dal 1933». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione Stampa Romana mercoledì 8 ottobre 2025.



Il comunicato prosegue: «Paradosso nel paradosso: l'Antitrust ha potuto svolgere la sua indagine sui biocarburanti proprio grazie ai dati rilevati dalla Staffetta, l'unico organo di informazione ad averlo fatto, denunciandone tra l'altro l'aumento ai danni dei consumatori!».



L'Associazione Stampa Romana «è accanto ai colleghi della Staffetta a difesa dell'informazione specialistica e indipendente». (anc)