L'Associazione della stampa Emilia-Romagna esprime, in una nota pubblicata mercoledì 8 ottobre 2025 anche sul proprio sito web, la «massima solidarietà e vicinanza ai giornalisti che sono rimasti feriti nel corso degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti nella sera di martedì 7 ottobre a Bologna» durante la manifestazione non autorizzata organizzata dai Giovani Palestinesi.
Quattro - come riporta l'agenzia Ansa - i giornalisti rimasti feriti e contusi nel corso dei tafferugli, colpiti da manganellate delle forze dell'ordine o da oggetti lanciati dal corteo.
Per il sindacato regionale «non è accettabile che chi si trova a svolgere il proprio lavoro di cronista, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, sia fatto oggetto di comportamenti violenti e aggressivi e, comunque, non venga tutelato».
In conclusione, Aser «auspica che sia fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili dell'attacco ai giornalisti vengano identificati e puniti». (mf)