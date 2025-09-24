CERCA
Piazza Maggiore (Foto: Ingo Mehling 2021 - CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)
Associazioni 09 Ott 2025

Aser: «Piena solidarietà e vicinanza ai cronisti rimasti feriti negli scontri in piazza a Bologna»

I tafferugli martedì 7 ottobre 2025, nel corso della manifestazione non autorizzata organizzata dai Giovani Palestinesi. Il sindacato regionale: «Sia fatta piena luce sull'accaduto, i responsabili vengano identificati e puniti».

L'Associazione della stampa Emilia-Romagna esprime, in una nota pubblicata mercoledì 8 ottobre 2025 anche sul proprio sito web, la «massima solidarietà e vicinanza ai giornalisti che sono rimasti feriti nel corso degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti nella sera di martedì 7 ottobre a Bologna» durante la manifestazione non autorizzata organizzata dai Giovani Palestinesi.

Quattro - come riporta l'agenzia Ansa - i giornalisti rimasti feriti e contusi nel corso dei tafferugli, colpiti da manganellate delle forze dell'ordine o da oggetti lanciati dal corteo.

Per il sindacato regionale «non è accettabile che chi si trova a svolgere il proprio lavoro di cronista, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, sia fatto oggetto di comportamenti violenti e aggressivi e, comunque, non venga tutelato».

In conclusione, Aser «auspica che sia fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili dell'attacco ai giornalisti vengano identificati e puniti». (mf)

