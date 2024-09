Il video pubblicato sul sito web di Al Jazeera

23 Set 2024

Al Jazeera, l'esercito israeliano nella sede di Ramallah. Stop di 45 giorni

L'ingresso dei militari negli uffici della Cisgiordania, domenica 22 settembre 2024, è stato testimoniato in diretta dalla stessa emittente qatariota.

Militari dell'esercito israeliano hanno fatto irruzione nella sede di Ramallah di Al Jazeera per notificare la chiusura per 45 giorni. L'ingresso dei militari negli uffici della Cisgiordania è stato testimoniato in diretta dalla stessa emittente qatariota.



A maggio, il governo israeliano ha vietato ad Al Jazeera di operare all'interno di Israele, in una mossa autorizzata da un tribunale israeliano, e ha fatto irruzione in un hotel di Gerusalemme che la rete usava come suo ufficio, affermando che le sue trasmissioni minacciavano la sicurezza nazionale.



L'irruzione di oggi con decine di soldati israeliani è avvenuta in diretta tv. Al Jazeera nega con veemenza le accuse di Israele di essere un portavoce del terrorismo. La rete afferma che Israele prende sistematicamente di mira i suoi dipendenti nella Striscia di Gaza.



Quattro giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi da quando è iniziata la guerra a Gaza lo scorso ottobre. (Ansa – 22 settembre 2024)