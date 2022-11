Il nuovo direttivo dell'Anso (Foto: AostaSera.it)

14 Nov 2022

Anso, Marco Giovannelli confermato presidente

L'assemblea dell'Associazione Nazionale Stampa Online ha scelto il nuovo gruppo dirigente. Tra i sette consiglieri ci sono anche Andrea Garantola di Open e Nathalie Grange di Aostasera.

Si è tenuta domenica 13 novembre 2022, a Varese, l'assemblea annuale dell'Associazione Nazionale della Stampa Online. Quattro conferme, due novità e un rientro per dirigere Anso da qui al 2026: nel ruolo guida è stato confermato Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente della Varese web srl. Con lui sono stati confermati Vincenzo Cifarelli, fondatore di Netnews, Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24 e Riccardo Di Nardo, amministratore unico della società editoriale Informa srl. Torna nel direttivo Saverio Zeni editore di OK!Mugello e fanno il loro primo ingresso Nathalie Grange di Aostasera che sarà vice presidente dell'associazione e Andrea Garantola di Gol Impresa Sociale Srl, editrice di Open.



Marco Giovannelli, 63 anni viterbese di origine, fondatore e direttore di Varesenews è presidente della società editoriale Varese web. Ha collaborato con diversi giornali nazionali e locali e ha gestito diverse start up editoriali e progetti digitali. Insegna giornalismo all'Università dell'Insubria. «Gli ultimi anni – commenta il presidente di Anso – hanno portati grandi cambiamenti nelle nostre vite. Questo ha avuto riflessi anche nelle nostre realtà editoriali. La dimensione digitale è entrata in tutte le case e il giornalismo ha avuto un ruolo fondamentale. Dopo la pandemia è arrivata una terribile guerra che sta dimostrando sul campo che sviluppo ha avuto la tecnologia dell'informazione. In questo scenario, Anso si è profondamente rinnovata allargando la base sociale verso nuove esperienze editoriali e sono entrati nella nostra associazione soggetti come Open, Micromedia, Money ed Engage arricchendo la già nutrita presenza di realtà locali e iperlocali. La sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro siglato con Fisc e con Fnsi sono stati l'altro elemento che ha caratterizzato il nostro impegno al fianco delle imprese editoriali».



Nathalie Grange, 48 anni, è giornalista professionista e presidente di PiùPress, la società cooperativa editrice di Aostasera.it, che ha fondato, con altri, nel 2007. Per la sua testata in particolare, si occupa dello sviluppo e del coordinamento di progetti editoriali e media partnership. «Dopo diversi anni di presenza in Anso – afferma – è arrivato il momento che anche una piccola realtà editoriale proveniente dalla più piccola regione d'Italia, la Valle D'Aosta, offra un contributo di idee, progettualità e impegni a favore delle tante testate socie di Anso. L'idea che sottende il mio impegno è che la sinergia, il lavoro di squadra e la collaborazione tra i soci e i loro territori di riferimento possa generare un valore aggiunto a vantaggio del sistema editoriale e delle stesse comunità che necessitano di più informazione di qualità».



Le testate aderenti ad Anso coprono tutto il territorio nazionale, da Aosta a Trapani, passando per tutte le regioni del nostro Paese. Con sede a Milano, l'associazione svolge un importante lavoro di rappresentanza delle istanze delle piccole testate digitali. Servizi legali, di consulenza del lavoro, analisi del mercato, gestione delle problematiche con le principali piattaforme digitali. Anso ha poi una serie di convenzioni e un rapporto privilegiato con un network pubblicitario a cui aderiscono tanti soci.



Il lavoro più importante è il networking che permette ai soci di avere una relazione stretta tra loro potendo contare sulla sinergia che la rete permette. In questi anni Anso ha sviluppato diversi progetti tra cui uno di quality journalism dedicato ai piccoli borghi in Italia. Un progetto giornalistico che ha raccontato 25 realtà di diverse regioni con strumenti avanzati storie, numeri, dinamiche sociali ed economiche dei luoghi meno noti.