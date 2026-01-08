Il presidente dell’Aser, Paolo Maria Amadasi

30 Gen 2026

Aser: «Preoccupazione dopo segnalazioni sulle prove per la selezione di un giornalista all'Ausl Modena»

Il sindacato regionale «invita l’ente a valutare se riproporre la prova scritta prima di affrontare la fase dei colloqui oppure annullare in autotutela il concorso allo scopo di riproporre una commissione di diverso tipo».

A Modena, presso l’Ausl, è in fase di svolgimento un concorso per l’assegnazione di un posto da giornalista. Di seguito la nota inviata da Aser all’Ausl sulla fase di selezione e pubblicata venerdì 30 gennaio 2026 anche sul sito web del sindacato regionale.



«Aser (Associazione della stampa Emilia-Romagna) comunica con preoccupazione di aver avuto segnalazioni di possibili anomalie durante lo svolgimento del concorso indetto dall’Ausl di Modena per l’assunzione di un giornalista. Dei 29 ammessi alla parte scritta, prevista per ieri (29 gennaio 2026) si sono presentati 11 candidati che hanno affrontato una prova imperniata su temi ospedalieri, i quali – stando a quando indicato nel bando – erano solo due dei dieci argomenti previsti nel programma d’esame. Questo avrebbe sollevato perplessità e critiche che si sarebbero potute evitare con l’inserimento nella commissione d’esame di un giornalista professionista con almeno 10 anni di iscrizione all’albo, come previsto in tanti bandi e come risulta non essere stato presente in questo caso. Si invita pertanto l’ente a valutare se riproporre la prova scritta prima di affrontare la fase dei colloqui oppure annullare in autotutela l’intero concorso allo scopo di riproporre una commissione di diverso tipo». (Da: aser.bo.it)