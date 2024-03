Il logo del Tg3

20 Mar 2024

Assemblea Tg3: «È allarme per Rai3, serve un cambio di passo urgente»

I giornalisti: «Identità di rete snaturata, è stata fatta terra bruciata attorno al telegiornale».

L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti del Tg3 esprime in una nota «viva preoccupazione per lo stato in cui versa Rai 3, penalizzata da scelte aziendali che hanno privato la Rete di volti storici e regalato alla concorrenza programmi e audience. Allo stesso tempo, i nuovi programmi non hanno saputo attrarre nuovi spettatori e hanno conseguito risultati decisamente sotto le aspettative. E mentre si investe su nuovi format, affidati anche a produzioni esterne, con un ulteriore aggravio per le casse aziendali, il Tg3 fa i conti con le tante difficoltà quotidiane: scarsità di troupe, mezzi e redattori, a causa del blocco del turn over. Inoltre, il calo di ascolti su Rai3 dispiega drammaticamente i suoi effetti anche su alcune edizioni del Tg3, precedute da programmi che fanno ascolti molto bassi».



«La situazione - si legge nella nota diffusa dal cdr della testata - è allarmante, come avevamo già denunciato a novembre in un precedente comunicato. Speravamo che l'azienda tornasse sui propri passi, ma non è stato così. Anzi, si insiste pervicacemente su questa linea fallimentare, con nuovi innesti esterni nel palinsesto graditi solo alla politica. In questi mesi, l'identità di Rai3 è stata snaturata e indebolita e, al cambio di narrazione, il pubblico storico ha reagito cambiando canale. Fare terra bruciata attorno al Tg3 non penalizza solo noi ma il pluralismo informativo e culturale. Si tratta di garantire ai cittadini un'informazione pubblica ampia e completa».



Per l'assemblea del Tg3, «l'appiattimento su un'unica visione del mondo è un pessimo servizio alla democrazia. Ci sono pezzi di realtà che non vengono raccontati quanto meriterebbero. Una riflessione editoriale da cui noi, come Tg3, non ci sentiamo esentati. Lavoreremo affinché la nostra voce sia ancora più chiara e distinguibile, ma bisogna salvare Rai3 e riconquistare il suo pubblico. Serve un cambio di passo urgente, che implichi anche la riforma della governance aziendale, alla luce del fallimento delle direzioni di genere». (Ansa, 20 marzo 2023)