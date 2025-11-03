«Dopo aver fatto entrare match analyst “ultrà”, tecnici e abusivi, adesso l’ufficio stampa dell’Entella - tre comunicatori non iscritti all’Ordine dei Giornalisti - prosegue la sua opera di delegittimazione della categoria. Oggi, in tribuna stampa dello stadio Sannazzari di Chiavari, erano presenti e hanno assistito alla partita contro il Palermo un cane e un minore nelle postazioni che invece dovrebbero essere riservate ai giornalisti impegnati nel proprio lavoro». Lo si legge in un comunicato congiunto di Ordine dei Giornalisti della Liguria, Associazione Ligure Giornalisti e Ussi Liguria diffuso sabato 22 novembre 2025.
Assostampa, Odg e Unione stampa sportiva liguri «condannano il comportamento della società chiavarese e segnaleranno l’accaduto a Federcalcio e Lega di Serie B oltre che agli organismi nazionali di categoria». (anc)