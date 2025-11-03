Assostampa Sicilia: «A Trapani nasce un nuovo gruppo editoriale. Positivo per il pluralismo, vigileremo»

22 Nov 2025

Il sindacato regionale auspica che le assunzioni del personale giornalistico di Sicilia Editrice Srl «avvengano secondo quanto prevede il contratto collettivo nazionale per gli operatori delle TV locali, "Aeranti Corallo", l'unico riconosciuto dalla Fnsi».

«Nasce a Trapani Sicilia Editrice Srl, nuovo progetto editoriale che sta prendendo forma nella realtà economica della città. Un gruppo editoriale che, dicono i responsabili, "punta a raccontare con professionalità e attenzione l’intero territorio della Sicilia Occidentale, dalle vicende politiche agli eventi culturali, dal food entertainment allo sport. Una realtà che opererà anche sul digitale terrestre, con una copertura che comprenderà le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa". La segreteria di Assostampa ritiene che il pluralismo nell'informazione, in particolare in quella locale, non può che apportare benefici alla trasparenza delle azioni della pubblica amministrazione, ma anche all'intero sistema socioeconomico del territorio». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione Siciliana della Stampa sabato 22 novembre 2025.



Il sindacato regionale «auspica però che le assunzioni del personale giornalistico avvengano secondo quanto prevede il contratto collettivo nazionale per gli operatori delle TV locali, "Aeranti Corallo", l'unico riconosciuto dalla Fnsi, la Federazione nazionale della stampa. Su tutti questi argomenti, Assostampa resterà vigile». (anc)