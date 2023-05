L'account Twitter della Fondazione Sistema Toscana

25 Mag 2023

Ast: «Fondazione Sistema Toscana in stato di agitazione, da 7 mesi la direzione non dà risposte»

Filcams Cgil, Cgil Enti locali e Assostampa chiedono un incontro urgente alla presidenza della Giunta regionale «per uscire da una situazione che provoca problemi ai dipendenti e alla stessa funzionalità della Fondazione».

Le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti della Fondazione Sistema Toscana (Filcams Cgil, Cgil Enti locali e Associazione Stampa Toscana) dichiarano lo stato di agitazione, «dopo sette mesi di tavoli con la direzione che non hanno ottenuto risposte nei tempi e nei contenuti, risposte che sarebbero state doverose nei confronti dei lavoratori».



In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali spiegano che «si riservano dunque ogni iniziativa a tutela dei lavoratori e chiedono contestualmente un incontro urgente alla presidenza della Giunta regionale per uscire da una situazione che provoca problemi ai dipendenti e alla stessa funzionalità della Fondazione».