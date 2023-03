La campagna social a sostegno dello sciopero dei giornalisti della Bbc (Foto: Twitter @NUJofficial)

15 Mar 2023

Bbc, giornalisti in sciopero contro i tagli all'informazione locale. La Fnsi al fianco dei colleghi

Astensione dal lavoro per 24 ore, dalle 11 di mercoledì 15 marzo 2023, per i lavoratori dei servizi regionali di radio, tv e online. La National Union of Journalists: «A rischio una parte vitale del servizio pubblico».

Sciopero di 24 ore di giornalisti e operatori dei media dei servizi regionali della Bbc, che in tutta Inghilterra incroceranno le braccia dalle 11 di mercoledì 15 marzo 2023 per protestare contro i tagli prospettati dall'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo di sua maestà.



La protesta, organizzata dal National Union of Journalists (Nuj), colpirà tv, radio e notiziari online e si inserisce nella vertenza con l'azienda che vuole accorpare e ridurre la produzione radiofonica fruita, come rileva il sindacato nazionale, da 5,7 milioni di ascoltatori ogni giorno.



«Nel confronto con la Bbc il sindacato ha sollecitato un ripensamento, evidenziando l'impatto dannoso che i tagli avranno sulla programmazione radiofonica locale», denuncia la Nuj.



«L'incursione della Bbc nei budget delle radio locali per finanziare la strategia Digital First è sbagliata e rischia di minare una parte vitale del servizio pubblico», lamenta Michelle Stanistreet, segretaria generale dell'Unione.



Per Paul Siegert, referente della Nuj per l'emittenza radiotelevisiva nazionale, il piano di tagli ai servizi radiofonici locali prospettato dalla Bbc rappresenta «il più grande scossone da diversi decenni e va contro le stesse affermazioni dell'azienda di voler valorizzare i servizi locali».



Oltre mille i giornalisti che il sindacato nazionale si aspetta partecipino alla mobilitazione con l'obiettivo dichiarato di indurre la Bbc a tornare sui suoi passi.



Al loro fianco e al fianco del sindacato nazionale di categoria, anche la Federazione internazionale e la Federazione europea dei giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa italiana.