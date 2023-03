La home page di genteditalia.org

10 Mar 2023

Gente d'Italia a rischio chiusura, il Cdr: «Ma chi controlla il controllore?»

La denuncia dei rappresentanti sindacali: «Siamo stati tagliati fuori dai contributi per l'editoria. Andremo a Roma, dove segnaleremo a chi di dovere l'intera vicenda, con dati alla mano sulla realtà del giornale».

«Ma insomma, chi controlla il controllore? È possibile che l'onorabilità e l'affidabilità di noi giornalisti e delle maestranze di questo giornale, che ha preso vita quasi 25 anni fa, debbano essere messe in discussione da un ambasciatore (alla sua prima esperienza in tal senso) e da una maggioranza striminzita di amici politici del capo di fatto del Comites di Montevideo?». Questa la denuncia del Comitato di redazione di Gente d'Italia, "quotidiano di informazione indipendente" dedicato agli italiani all'estero.



I rappresentanti sindacali chiedono il perché delle valutazioni negative sul quotidiano espresse dagli organismi preposti: «Per far venire meno i presupposti validi per ottenere il contributo legale che spetta a tutti i giornali e di conseguenza far chiudere La Gente d'Italia?», lamentano.



E ancora, «perché – incalza il Cdr – il dipartimento per l'Editoria ha accettato il loro verdetto senza fare i dovuti controlli?». Secondo i lavoratori, il risultato sarà di «far tacere un giornale vero». Intanto i rappresentanti sindacali, annunciano l'intenzione di recarsi a Roma, «dove segnaleremo a chi di dovere l'intera vicenda, sempre con dati alla mano sulla realtà del giornale».