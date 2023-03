Una veduta di Madrid

01 Mar 2023

Spagna, giornalisti in piazza: «Aumentare gli stipendi»

Tra i partecipanti ai presidi, svoltosi davanti alle sedi dei rispettivi gruppi editoriali, cronisti che lavorano per El País, El Mundo, Abc, Marca e As.

Giornalisti di diverse testate della stampa spagnola hanno realizzato, mercoledì 1° marzo 2023, presidi di protesta, principalmente per chiedere aumenti di stipendio. Tra i partecipanti ci sono decine di cronisti che lavorano per alcuni media nazionali come El País, El Mundo, Abc, Marca o As, secondo quanto reso noto sui social.



Le proteste, appoggiate dai settori della stampa dei sindacati Ugt e Comisiones Obreras, così come dalla Federazione spagnola dei sindacati dei giornalisti, si sono raccolte di fronte alle sedi dei rispettivi gruppi editoriali: Prisa (El País, Cinco Días, As), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión) e Vocento (Abc). (Ansa).

Foto di Stanislav da Pixabay.