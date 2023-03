La home page di it.euronews.com

08 Mar 2023

Euronews, allarme di ClubMediaItalie: «Nei prossimi mesi previsti circa 200 licenziamenti»

Come riporta l'associazione di giornalisti con sede in Francia, ad essere colpita dai tagli sarà soprattutto la redazione centrale di Lione, mentre Bruxelles diventerà il nuovo quartiere generale dell'emittente. «Futuro incerto per la redazione italiana».

«La televisione multilingue Euronews vive la sua terza crisi nell'arco di pochi anni, circa 200 licenziamenti (quasi la metà degli effettivi attuali) si consumeranno in pochi mesi soprattutto nella redazione centrale di Lione, solo in piccola parte compensata dall'apertura di mini-uffici a Roma, Berlino, Madrid, Londra, Parigi e Lisbona. Il grosso dei giornalisti restanti verrà spostato a Bruxelles, che diventerà il nuovo quartiere generale dell'emittente». Lo denuncia, in una nota, l'Associazione giornalistica europea ClubMediaItalie.



«I nuovi proprietari – si legge – puntano in parallelo a trasformare il segnale televisivo in un prodotto distribuito su diverse piattaforme digitali web. A Lione sopravviverà un presidio residuale con le equipe di lingua russa, francese, turca e persiana».



Secondo l'associazione, «questo ennesimo drastico piano di ristrutturazione è la conseguenza di perdite, che da un decennio circa viaggiano al ritmo di 15-20 milioni l'anno, nonostante finanziamenti ricevuti dall’Europa nell'ordine di diverse decine di milioni».



Citando un comunicato del maggiore sindacato nazionale francese di giornalisti (SNJ), ClubMediaItalie ripota ancora che «durante un'assemblea straordinaria la dirigenza ha presentato un massiccio piano di esuberi che prevede 198 licenziamenti entro ottobre 2024 a Lione, su circa cinquecento dipendenti, nell'ambito di un piano di "salvaguardia" del lavoro».



Lanciato nel 1993 da una ventina di canali pubblici europei (con la Rai che è stata a lungo secondo maggior azionista), Euronews è passato a luglio 2022 sotto il controllo del fondo di investimento Alpac Capital, con sede in Portogallo, che ha acquisito l'88% della società acquistando le azioni dalla holding MGN del magnate egiziano Naguib Sawiris.



Euronews trasmette ininterrottamente informazioni in quindici lingue con personale di circa trenta nazionalità. «Incerto è il futuro della redazione italiana, che conta una quindicina di giornalisti madrelingua, alcuni dei quali provenienti dalla Rai, e che rappresenta la maggiore realtà giornalistica di lingua italiana al di fuori dei confini nazionali», conclude ClubMediaItalie.