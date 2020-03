Internazionale | 05 Mar 2020 CONDIVIDI:

BBC Persian Tv, appello all'Onu: «Stop alle ritorsioni delle autorità iraniane contro i corrispondenti all'estero»

La Fnsi ha aderito alla mobilitazione promossa dalla Ifj e dal sindacato inglese Nuj e ha portato la vicenda all'attenzione dei rappresentanti italiani nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra. I giornalisti e i loro familiari in patria sono da anni sottoposti a persecuzioni e intimidazioni.

BBC Persian TV presenters Majid Afshar (L) and Rana Rahimpour (R), London, 2017. Photo: Persian Dutch Network (via en.wikipedia.org)

La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce alla mobilitazione della Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) in difesa dei corrispondenti iraniani della BBC Persian Television, finiti nel mirino, insieme con i loro familiari in patria, delle autorità iraniane fin dal lancio, nel 2009, delle trasmissioni del canale satellitare. Come denunciato dal sindacato inglese Nuj e dai lavoratori della stessa emittente, gli operatori dell'informazione e le loro famiglie sono sottoposti da anni a molestie, persecuzioni, intimidazioni, interrogatori e limitazioni negli spostamenti. Per la Fnsi, «le misure messe in atto dalle autorità iraniane costituiscono un chiaro attacco al diritto di cronaca e alla libertà di espressione, che va a incidere sul diritto dei cittadini a ricevere una informazione libera e indipendente su quanto accade in Iran».



La Federazione nazionale della Stampa ha inviato ai rappresentanti italiani nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra una lettera nella quale viene illustrata la vicenda e si chiede di organizzare un incontro con i rappresentanti della BBC. «L'auspicio è le Nazioni Unite possano intervenire presso le autorità iraniane per far sì che cessino le ritorsioni nei confronti dei giornalisti che lavorano al di fuori dell'Iran e delle loro famiglie in patria», spiega la Fnsi.