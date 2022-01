Le giornaliste di Belsat Tv, Daria Chultsova e Katsiaryna Andreyeva di Belsat Tv (Foto: Ansa)

31 Dic 2021

Bielorussia, Efj: «32 giornalisti trascorreranno il Capodanno in carcere»

Il sindacato europeo torna a denunciare la repressione della libertà di stampa ad opera del regime di Alexander Lukashenko. «Chiediamo ancora una volta alla comunità internazionale di non chiudere gli occhi su quanto sta accadendo», dichiara il segretario generale, Ricardo Gutiérrez.

Trentadue giornaliste e giornalisti trascorreranno il Capodanno in carcere in Bielorussia. È uno dei dati della rassegna annuale sulla repressione della libertà di stampa elaborata dall'Associazione bielorussa dei giornalisti (BAJ) e rilanciata dalla Federazione europea dei giornalisti (EFJ) che, in una nota pubblicata sul proprio sito web, invita la comunità internazionale, compreso il Consiglio d'Europa, ad agire.



«Nel 2021 - ricorda il sindacato europeo -, 113 giornalisti sono stati arrestati in Bielorussia solo per aver svolto il proprio lavoro. 32 sono ancora in detenzione. Nello stesso anno, sono state perquisite 146 case e redazioni di giornalisti, 13 media sono stati ufficialmente etichettati come estremisti e l'unica organizzazione indipendente che rappresenta i giornalisti, BAJ, è stata sciolta dal regime del dittatore bielorusso Alexander Lukashenko».



Con il supporto dei sindacati nazionali affiliati alla EFJ e di una serie di altre organizzazioni per la libertà di espressione, BAJ continuerà ad operare e amplierà le sue attività dall'estero.



«Chiediamo ancora una volta alla comunità internazionale di non chiudere gli occhi sull'atroce repressione in atto in Bielorussia», dichiara il segretario generale della EFJ, Ricardo Gutiérrez. «Come facciamo da quasi 5 anni - prosegue -, chiediamo al Consiglio d'Europa di includere la Bielorussia nella Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, al fine di dare piena visibilità alla repressione in corso e sanzionare i responsabili. Dobbiamo agire ora».



Ecco l'elenco dei 32 giornalisti e operatori dei media in carcere in Bielorussia:

Katsiaryna Andreyeva

Daria Chultsova

Ihar Losik

Siarhei Hardzievich

Ksenia Lutskina

Andrei Aliaksandrau

Dzianis Ivashyn

Andrej Pachobut (Andrzej Poczobut)

Maryna Zolatava, tut by

Volha Loika, tut by

Liudmila Chekina, tut by

Alena Talkachova, tut by

Anzhela Asad, tut by

Iryna Rybalka, tut by

Ala Lapatka, tut by

Darya Danilava, RocketData, TAM.BY

Maria Novik, tut by

Aliaksandr Daineka, tut by

Andrei Audzeyau, tut by

Katsiaryna Tkachenka, Avvocato tut by — arresti domiciliari

Iryna Kastsiuchenka, ex avvocato tut by — arresti domiciliari

Valerija Kastsiugova, redattrice di "Annuario bielorusso", analista

Aliaksandr Ivulin, direttore di Tribuna.by

Yahor Martsinovich, Nasha Niva

Andrei Skurko, Nasha Niva

Irina Lewshyna, direttrice, caporedattrice di BelaPAN

Dzmitry Navazhylaw, ex direttore di BelaPAN

Genadz Mazheika, giornalista di "Komsomolskaya Pravda in Bielorussia"

Iryna Slaunikava

Andrei Kuznechyk, libero professionista RFE/RL

Siarhei Satsuk, editore di Ej.by

Aleh Hruzdzilovich, giornalista RFE/RF