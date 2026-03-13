CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L’ospedale Maggiore di Bologna (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Minacce 18 Mag 2026

Bologna, aggredita troupe della Tgr Rai. La solidarietà di Aser

Il sindacato regionale: «Davanti all'ospedale un gruppo di incivili ha rivolto insulti all'operatore della Rai che stava seguendo la situazione dei feriti nel drammatico episodio accaduto sabato a Modena e colpito l'attrezzatura e la telecamera. Per fortuna, non si registrano feriti tra gli operatori dell'informazione, ma l'episodio riporta di attualità l'importanza di tutelare una professione costituzionalmente garantita».

«Appreso della inconcepibile aggressione ai danni di una troupe della Tgr Rai di Bologna, Aser (Associazione della stampa Emilia-Romagna) condanna fermamente l'accaduto ed esprime la massima vicinanza a giornalisti e operatori». Così il sindacato regionale in una nota diffusa lunedì 18 maggio 2026.

«La troupe – prosegue il comunicato - si trovava all'esterno dell'ospedale di Bologna per svolgere il proprio lavoro, ovvero documentare la situazione dei feriti nel drammatico episodio accaduto sabato a Modena, dove un giovane ha travolto con l'auto diverse persone che stavano passeggiando sul marciapiede. Purtroppo - come troppo spesso accade, quasi come se la responsabilità degli eventi fosse dell'attività giornalistica - davanti all'ospedale un gruppo di incivili ha rivolto insulti all'operatore della Rai e colpito l'attrezzatura e la telecamera. Per fortuna, non si registrano feriti tra gli operatori dell'informazione, ma l'episodio riporta di attualità l'importanza di tutelare una professione costituzionalmente garantita».

La nota si conclude: «A questo punto, Aser si attende che i responsabili vengano tempestivamente individuati e adeguatamente puniti per il grave atto di intimidazione, oltre ad essere chiamati a rispondere degli eventuali danni provocati. Aser auspica tuttavia che i giovani autori del gesto insensato si siano resi conto della gravità del loro atto e si presentino spontaneamente alla sede Rai di Bologna per scusarsi: sarebbe un segnale positivo in un mondo dove si tende ad esasperare tutto. A dispetto della legalità e della ragione». (anc)

@fnsisocial
Minacce
11 Mag 2026
Assegnata la scorta al giornalista del Domani Nello Trocchia, minacciato dai clan
Minacce
04 Mag 2026
Trieste, atto intimidatorio contro la sede del Piccolo. La solidarietà del sindacato ai colleghi
Minacce
20 Apr 2026
Revocata la scorta al giornalista Mimmo Rubio. Fnsi e Sugc: «Scelta grave, situazione a rischio»
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni24 Apr 2026
Ripristinata la scorta a Mimmo Rubio. Fnsi e Sugc: «Sia garantita con continuità la sicurezza del collega»
Associazioni23 Apr 2026
Ancora cronisti spinti, microfoni allontanati. La solidarietà di Stampa Romana a Marco Vesperini
Usigrai17 Apr 2026
Usigrai: «Solidarietà a Nico Piro. Denunce all'Ordine non diventino variante 'disciplinare' delle querele temerarie»
Associazioni10 Apr 2026
Assostampa Puglia: «Accanto a Fabiana Pacella, diffamata da un politico (che le ha chiesto scusa)»
Internazionale28 Mar 2026
Libano, Ifj: «Condanniamo con la massima fermezza l'assassinio di 3 giornalisti perpetrato da Israele»
Associazioni13 Mar 2026
«Cronista di Piazzapulita querelato perché rivolge domande, il Gip archivia». Soddisfatta l'Assostampa Puglia
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits