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Il giornalista Mimmo Rubio (Foto: sindacatogiornalisti.it)
Minacce 20 Apr 2026

Revocata la scorta al giornalista Mimmo Rubio. Fnsi e Sugc: «Scelta grave, situazione a rischio»

Il sindacato: «Anche grazie alle sue inchieste il Comune di Arzano è stato sciolto per ben tre volte per infiltrazioni camorristiche. Chi ha preso questa decisione si è assunto una grande responsabilità non solo sulla sicurezza del collega, ma anche sul diritto della cittadinanza ad essere informata».

La Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprimono «forte preoccupazione per la revoca della scorta al cronista Mimmo Rubio». 

Fnsi e Sugc, in una nota congiunta diffusa lunedì 20 aprile 2026, spiegano che «la decisione arriva mentre sono in corso diversi procedimenti sulle minacce e gli attentati ricevuti. Uno dei quali nei confronti del capoclan di Arzano Giuseppe Monfregolo e del ras Antonio Alterio. Sono stati alcuni pentiti del clan ad affermare che le intimidazioni nei confronti del giornalista sono partite per ordine del boss. Inoltre, il clan è ancora egemone sul territorio, nonostante l'inchiesta che ha portato in carcere i vertici della cosca. A dimostrare lo stato di pericolosità dell'organizzazione criminale è il fatto che sul territorio ci sono stati già due omicidi di camorra dall'inizio dell'anno».

La Fnsi ha più volte sollecitato il ministro dell'Interno e l'Osservatorio sulla sicurezza dei cronisti sulla pericolosità della situazione. «È evidente – rimarca il sindacato – che questa decisione comprometterà l'attività di denuncia del collega sul territorio. Ricordiamo che, come confermano le carte giudiziarie, anche grazie alle inchieste di Rubio il Comune di Arzano è stato sciolto per ben tre volte per infiltrazioni camorristiche. Chi ha preso questa decisione si è assunto una grande responsabilità non solo sulla sicurezza del giornalista, ma anche sul diritto della cittadinanza ad essere correttamente informata». (mf)

@fnsisocial
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