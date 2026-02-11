Foto: ImagoEconomica/Fnsi

30 Mar 2026

Usigrai e Cdr Tgr: «Ancora un'aggressione intollerabile a una troupe a Roma». Solidarietà anche da Stampa Romana

I rappresentanti sindacali: «Una collega della Tgr Lazio stava seguendo la piccola manifestazione di un gruppo di anarchici per commemorare la scomparsa di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, quando con un colpo di mano uno dei manifestanti le ha fatto cadere il microfono». L'Assostampa: «Nuovo inaccettabile caso di violenza e intimidazione nei confronti di chi cerca di esercitare il diritto di cronaca».

«Ancora un episodio con al centro una troupe della Tgr Lazio durante le riprese al Parco degli Acquedotti, dove un gruppo di anarchici si era radunato per commemorare la scomparsa di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due attivisti morti secondo gli inquirenti mentre fabbricavano un ordigno artigianale. La collega della Tgr Lazio seguiva con la troupe la piccola manifestazione quando con un colpo di mano uno dei manifestanti faceva cadere il microfono». Lo denunciano in una nota diffusa domenica 29 marzo 2026 l'Esecutivo Usigrai, il Coordinamento Cdr Tgr e il Cdr Tgr Lazio.



«Non è tollerabile – concludono i rappresentanti sindacali - che operatori dell'informazione siano ostacolati in modo violento nello svolgimento del loro lavoro mentre esercitano il diritto di cronaca». (anc)



La solidarietà dell'Associazione Stampa Romana

L'Associazione Stampa Romana esprime solidarietà alla giornalista e alla troupe della Tgr del Lazio aggrediti mentre facevano il loro lavoro, seguendo al Parco degli Acquedotti la commemorazione dei due anarchici morti qualche giorno fa per l'esplosione di un ordigno.

Un nuovo inaccettabile caso di violenza e intimidazione nei confronti di chi cerca di esercitare il diritto di cronaca.

La segreteria dell'Asr



