Foto: ImagoEconomica/Fnsi

28 Mar 2026

Cdr Videonews: «Giornalista di Fuori dal Coro pesantemente aggredita da una presunta occupatrice di case»

I rappresentanti sindacali: «Viviana D'Introno stava tentando di fare alcune domande. Come testimoniano le immagini, è stata colpita al volto, buttata a terra e trascinata per i capelli».

«Nella giornata di mercoledì Viviana D'Introno, una giornalista di Fuori dal Coro, è stata pesantemente aggredita mentre tentava di fare alcune domande ad una presunta occupatrice di case. La collega, come testimoniano le immagini, è stata colpita al volto, buttata a terra e trascinata per i capelli. Un episodio che non può passare sotto silenzio, soprattutto nel giorno dello sciopero nazionale indetto dalla Fnsi. Già troppi colleghi sono stati aggrediti in questi ultimi anni». Lo denuncia il Cdr di Videonews in una nota diffusa giovedì 27 marzo 2026.



I rappresentanti sindacali esprimono, «anche a nome di tutto il corpo redazionale, solidarietà alla collega D'introno. Il Cdr – si chiude la nota - inoltre rassicura i telespettatori che nulla cambierà nella politica di informazione e denuncia da sempre portata avanti con attenzione e rigore». (anc)