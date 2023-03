Un momento dell'incontro con la redazione di Salto.bz

15 Mar 2023

Bolzano, incontro del direttivo del Sindacato regionale con la redazione di Salto.bz

Ribadita l'attenzione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto i colleghi e l'impegno della Fnsi, in Italia e in Europa, sia contro le querele bavaglio sia contro la concentrazioni editoriali.

Incontro del direttivo regionale del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, mercoledì 15 marzo 2023, a Bolzano, con la redazione di Salto.bz.



«Durante la riunione – si legge in una nota dell'Assostampa – è stato ribadito dai rappresentanti sindacali regionali l'impegno che la Federazione nazionale della Stampa italiana porta avanti da anni, in sinergia con il Consorzio Europeo contro le cosiddette Slapp e con la Federazione europea dei giornalisti, sia nel parlamento italiano sia in quello europeo contro le querele bavaglio e le querele temerarie sia contro la concentrazioni editoriali in essere in varie parti del Paese, tra cui in Trentino Alto Adige».



Auspicando che «il parlamento calendarizzi al più presto le due proposte di legge già depositate in Senato contro le liti temerarie e a tutela della libera informazione», il Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol Journalisten Gewerkschaft, ha ribadito che «vuole essere il sindacato di tutte/i le/i giornaliste/i del Trentino-Alto Adige/Südtirol» e che «le preoccupazioni dei colleghi di Salto.bz sono state puntualmente portate all'attenzione della nuova segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, con l'impegno di tenere alta l'attenzione sia sul tema delle querele bavaglio sia della concentrazione editoriale in Trentino Alto Adige Südtirol».