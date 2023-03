Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi Il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani L'intervento di Giuseppe Giulietti Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

14 Mar 2023

Assemblea di Articolo21, Costante: «Il precariato è il più grande bavaglio all'informazione»

Intervenendo alla riunione dell'associazione, nella sede della Fnsi, la segretaria generale ha ribadito l'esigenza di «un quadro di regole nuove, adeguate ad affrontare le sfide che l'informazione ha di fronte». Di Trapani: «Felice di avervi qui, questa è casa vostra». Giulietti: «Facciamo rete in difesa della Costituzione».

«La nostra democrazia vive un momento difficile. Un momento in cui a soffrire sono tanti articoli della nostra Costituzione: l'articolo 21, il 3 il 36, l'articolo 11, lo stesso articolo 1. È soprattutto questo che va difeso, perché il lavoro è anche partecipazione dei cittadini alla vita sociale e, per i giornalisti, è anche diritto a quelle tutele e quelle garanzie che consentono a un cronista di essere libero». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, intervenendo all'assemblea dell'associazione Articolo 21 nella sede del sindacato martedì 14 marzo 2023.



«Il precariato – ha ammonito – è il più grande bavaglio all'informazione. Un giornalista precario è più debole, sotto scacco di ricatti, querele e ritorsioni. C'è il problema del lavoro regolare che manca, il problema dei compensi che non sono equi né dignitosi, i problemi delle concentrazioni editoriali, del conflitto di interessi, delle azioni legali bavaglio: un quadro drammatico. Per cambiarlo occorre l'impegno di tutti per ottenere una cornice di regole nuove, adeguate ad affrontare le sfide che l'informazione ha di fronte».



Aperta dai saluti del presidente e della portavoce di Articolo21, Paolo Borrometi ed Elisa Marincola, e della presidente onoraria, Barbara Scaramucci, all'assemblea hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli e il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.



«Ringrazio le donne e gli uomini che da tanti anni danno vita a questa associazione», ha esordito Di Trapani. «Non un'associazione di giornalisti – ha aggiunto – ma una comunità che ha saputo tenere insieme le storie diverse di tutti coloro che credono in alcuni valori fondamentali che uniscono queste persone e le loro battaglie. Sono felice di ospitare iniziative come questa con chi si ritrova intorno ai valori della cultura, della conoscenza e della Costituzione. Questa è casa vostra».



A Giuseppe Giulietti, predecessore di Di Trapani alla presidenza della Fnsi e tra i fondatori di Articolo21, il compito di aprire il dibattito presentando alcune proposte per una road map di iniziative «da decidere e promuovere insieme» con le organizzazioni dei giornalisti e le associazioni della società civile: dal prossimo 20 marzo, anniversario dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, al 3 aprile, data della nuova udienza del processo Regeni, fino al 25 aprile e alla marcia per la pace Perugia-Assisi, «per ribadire – ha rilevato Giulietti – che stiamo dalla parte della Costituzione antifascista, antirazzista e solidale».