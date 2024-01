Urbano Cairo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

17 Gen 2024

Cairo Editore sospende cinque testate, il Cdr: «Decisione sconcertante». La Fnsi al fianco dei colleghi

Si tratta di Airone, Antiquariato, Bell'Europa, For Men e In Viaggio. «L'azienda ha espresso la sua volontà di ricollocare tutti gli esuberi, decisione che accogliamo con favore. Ci auguriamo che vengano salvaguardate e valorizzate al meglio le competenze delle singole professionalità», rilevano i giornalisti.

«Cairo Editore ha convocato le rappresentanze sindacali per comunicare la decisione di sospendere a partire dal numero di marzo cinque testate storiche: Airone, Antiquariato, Bell'Europa, For Men e In Viaggio. Giornali che in questi anni hanno contribuito al successo dell'editore Urbano Cairo, molti dei quali hanno superato il ragguardevole traguardo dei 500 numeri». Lo rende noto in un comunicato il Cdr del Gruppo editoriale, secondo il quale «contestualmente, per la prima volta nella storia della Cairo Editore, viene richiesto un piano di ristrutturazione in presenza di crisi, con cassa integrazione finalizzata a piani di prepensionamento».



Il Comitato di redazione si dice «sconcertato da questa decisione, resa nota peraltro con un anticipo molto stretto al Cdr e ai lettori stessi, e non comprende come mai non sia stato possibile trovare soluzioni che prevedessero un rilancio di queste testate, magari facendo ricorso all'online. L'azienda ha espresso la sua volontà di ricollocare tutti gli esuberi, decisione che accogliamo ovviamente con favore. Il Cdr – concludono i rappresentanti sindacali – si augura che vengano salvaguardate e valorizzate al meglio le competenze delle singole professionalità e che, anche su questo punto, venga aperto un ampio confronto».



Al fianco dei colleghi la Federazione nazionale della Stampa italiana, pronta a sostenere il Cdr nella vertenza.