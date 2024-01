Prime pagine delle testate del Gruppo Nem

17 Gen 2024

Nem, firmato l'accordo per i prepensionamenti

Prevista, a fronte dei 36 esuberi dichiarati, una assunzione per ogni pensionamento anticipato, con la conseguenza di un forte ricambio generazionale senza che l'organico subisca riduzioni.

Sindacati e azienda hanno firmato martedì 16 gennaio 2024, in collegamento da remoto con il ministero del Lavoro, l'accordo per i prepensionamenti al gruppo Nem, editore che ha rilevato le testate ex Gedi di Veneto e Friuli Venezia Giulia: Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto e Il Piccolo di Trieste.



Principale novità dell'accordo è che, a fronte dei 36 esuberi dichiarati, è prevista una assunzione per ogni prepensionamento (l'obbligo di legge è di un'assunzione ogni due pensionamenti anticipati) con la conseguenza di un forte ricambio generazionale senza che l'organico subisca riduzioni.



Fra gli altri punti salienti, il fatto che la cassa integrazione riguarderà solo le giornaliste e i giornalisti che hanno già maturato o che matureranno nel corso del piano i requisiti necessari e che poi su base volontaria sceglieranno di dare le dimissioni. Previsti anche alcuni interventi per migliorare le condizioni di lavoro e l'apertura del dialogo su nuove misure di welfare aziendale.