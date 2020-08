Calabria, il sindaco di Varapodio attacca i giornalisti. Fnsi: «Pieno sostegno ai colleghi»

«Se con i suoi insulti il primo cittadino pensa di intimidire i cronisti si sbaglia. L'inchiesta in cui è coinvolto continuerà ad essere seguita con lo stesso rigore e lo stesso impegno», rilevano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti. Di Trapani (Usigrai): «Fazzolari è anche nel Collegio Sindacale di San Marino RTV: i Consiglieri di Amministrazione indicati dalla Rai ne chiedano la rimozione».

Il presidente Giulietti e il segretario generale Lorusso

«Gli attacchi del sindaco di Varapodio ai cronisti che si sono occupati dell'inchiesta giudiziaria in cui è coinvolto sono un tentativo di mistificare la realtà. Non sono i giornalisti a promuovere le inchieste giudiziarie, ma è loro dovere darne notizia nell'interesse dei cittadini ad essere informati». Lo affermano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.



«Se il sindaco Fazzolari, con i suoi insulti, pensa di intimidire i cronisti e di impedire loro di fare il loro lavoro, si sbaglia. L'inchiesta in cui è coinvolto – incalzano i vertici del sindacato dei giornalisti – continuerà ad essere seguita con lo stesso rigore e con lo stesso impegno che hanno contraddistinto finora il lavoro dei cronisti, ai quali vanno il plauso e il sostegno della Federazione nazionale della Stampa italiana».



Sulla vicenda interviene, via social, anche il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani. «Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio, è anche nel Collegio Sindacale di @SanMarino_RTV – scrive su Twitter –. Mi aspetto che i Consiglieri di Amministrazione indicati dalla #Rai ne chiedano la rimozione».