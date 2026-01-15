CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Libertà di informazione 05 Mar 2026

Caso Paragon, depositata ai pm la consulenza: «Spiati tre telefoni, tra cui quello di Cancellato»

Oltre che sullo smartphone del direttore di Fanpage, rilevate tracce di attività riconducibili a un malware anche su quelli degli attivisti di Mediterranea Luca Casarini e Giuseppe Caccia. Le procure di Roma e Napoli: «Gli attacchi tutti nella notte del 14 dicembre 2024, ipotesi medesima campagna di infezione». Per quanto riguarda il giornalista rilevata «l'assenza di elementi che riconducano l'attività di indagine ad Aisi».

È stata depositata, come riferisce l’Adnkronos giovedì 5 marzo 2026, la consulenza sul caso Paragon affidata agli specialisti della Polizia Postale e a un collegio di professori universitari che hanno effettuato accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi telefonici usati dalle parti lese nell'indagine, tra i quali il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino, i giornalisti Eva Vlaardingerbroek, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino e gli attivisti di Mediterranea Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrari. Le denunce erano state sporte dopole notifiche ricevute dalla società Meta, con le quali i querelanti venivano informati della possibile infezione dei rispettivi dispositivi cellulari. Nel mese di febbraio scorso è stata depositata la consulenza tecnica collegiale disposta e in particolare, i consulenti tecnici hanno rilevato «una  serie di anomalie nei database WhatsApp di tutti e tre i dispositivi Android, consistenti in interazioni compatibili con quanto riportato nei report Meta» con riferimento al funzionamento del software "Graphite" prodotto dalla società Paragon.

Nell'inchiesta congiunta dei pm delle procure di Roma e Napoli, che vede il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, si procede, al momento contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e quanto previsto all'articolo 617 del codice penale su reati informatici, cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche e installazioni abusiva di apparecchiature atte a intercettare.

Dalla consulenza, si legge in una nota congiunta delle procure di Roma e Napoli, è emerso che «tra tutti i telefoni cellulari acquisiti dai numerosi querelanti, tracce di attività riconducibili a un malware sono state riscontrate esclusivamente su tre dispositivi Android», riconducibili agli attivisti di Mediterranea Giuseppe Caccia e Luca Casarini e al giornalista Francesco Cancellato, con «il periodo di presumibile compromissione dei dispositivi in uso a Casarini, Caccia e Cancellato» che «risalirebbe alle  prime ore del 14 dicembre 2024».

A condurre l'indagine sono i procuratori aggiunti Sergio Colaiocco e Vincenzo Piscitelli. I consulenti hanno inoltre evidenziato che «l'esecuzione in serie di tre attacchi nella stessa notte suggerisce che essi possano essere stati parte di una medesima campagna di infezione».

Le autorità giudiziarie che indagano sul caso Paragon «hanno effettuato un accesso ai sensi dell'art. 256-bis c.p.p. presso l'Aisi. In precedenza, infatti, dalla relazione del Copasir sull'uso dello spyware Graphite da parte dei Servizi di informazione, approvata il 4 giugno 2025, e da accertamenti effettuati emergeva come l'Agenzia avesse utilizzato, previa autorizzazione nelle forme di legge, il software 'Graphite' per attività di esfiltrazione dati e intercettazione nei confronti di Giuseppe Caccia e Luca Casarini. Si è reso pertanto necessario verificare - si legge nella nota - alla luce degli esiti della consulenza tecnica, se il software in uso all'Aisi fosse stato impiegato anche nei confronti di Francesco Cancellato».

Le procure di Roma e Napoli concludono: «L'attività di esibizione e analisi dei dati del server 'Graphite' in uso all'Aisi ha riscontrato le attività poste in essere, la notte del 14 dicembre, nei confronti di Casarini e Caccia, ma non ha consentito di rilevare tracce di operazioni riferibili a Francesco Cancellato, allo stato confermando l'assenza di elementi che riconducano l'attività di indagine ad Aisi. Le indagini proseguono al fine di identificare gli autori del tentativo di accesso abusivo e di intercettazione illecita ai danni di Francesco Cancellato». (anc)

@fnsisocial
Libertà di informazione
03 Mar 2026
Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti: «In Europa clima sempre più ostile verso chi fa informazione»
Libertà di informazione
11 Feb 2026
È Sempre Carta Bianca: «Polizia identifica e redarguisce cronista davanti CasaPound»
Libertà di informazione
16 Gen 2026
Caso dossier, Fittipaldi: «Se l'Antimafia infanga Domani»
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni04 Feb 2026
Costa: «Giornalisti più cruciali che mai, sono in trincea contro le fake news»
Internazionale04 Feb 2026
Usa, Trump attacca una giornalista Cnn: «Non sorridi perché non dici la verità»
Minacce01 Feb 2026
Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»
Internazionale31 Gen 2026
Usa, rilasciato giornalista arrestato per proteste anti – Ice: «Non resterò in silenzio»
Sentenze26 Gen 2026
Report, Ranucci: «Annullata la sanzione del Garante Privacy sul caso Sangiuliano». Usigrai: «Confermato l'interesse pubblico»
Istituzioni15 Gen 2026
Mattarella: «La libertà di stampa è antidoto contro gli abusi di poteri pubblici e privati»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits