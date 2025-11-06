CERCA
Un momento del video diffuso sui social da 'È sempre Carta Bianca'
Libertà di informazione 11 Feb 2026

È Sempre Carta Bianca: «Polizia identifica e redarguisce cronista davanti CasaPound»

La denuncia del programma di Rete 4 rilanciata anche sui canali social. «È un paradosso, loro sono qui da 23 anni in maniera abusiva e voi controllate noi», dice il giornalista alle forze dell'ordine che gli chiedono di concordare un'intervista con Casa Pound.

«La polizia è arrivata per rimproverarci e identificarci»: è la denuncia del programma di Rete 4 'È sempre Carta Bianca', tornato davanti al palazzo occupato da CasaPound, che pubblica un video sul suo profilo Facebook.

«È un paradosso, loro sono qui da 23 anni in maniera abusiva e voi controllate noi», dice il giornalista alle forze dell'ordine che gli chiedono di concordare un'intervista con CasaPound.

«Siete stati chiamati da loro?», chiede il giornalista, «noi abbiamo chiesto l'intervista, ma loro non ce l'hanno concessa». Le forze dell'ordine chiedono poi al cronista un documento e di spegnere la telecamera perché «non capiscono l'utilità». (Ansa – 11 febbraio 2026)

