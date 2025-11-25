Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa (Foto: ImagoEconomica/Fnsi via president.gov)

04 Feb 2026

Costa: «Giornalisti più cruciali che mai, sono in trincea contro le fake news»

Il presidente del Consiglio europeo è intervenuto alla presentazione del PhotoAnsa 2025 a Bruxelles: «Nell'era dei social media la stampa è come una rete di sicurezza».

«Credo che, in questo momento, la stampa e la professione giornalistica siano più importanti che mai. Perché nell'era dei social media, in realtà, voi siete come una rete di sicurezza. Qui mostriamo molte guerre in tutto il mondo, ma in realtà i giornalisti ora sono in trincea, la trincea contro le fake news». Lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa martedì 3 febbraio 2026, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, alla presentazione del PhotoAnsa 2025 all'Istituto italiano di cultura a Bruxelles.



Il lavoro dei giornalisti, ha concluso Costa, «è molto importante per proteggere la nostra gente, ma anche per garantire informazioni veritiere, per creare qualità e distinguere ciò che è vero da ciò che è falso». (anc)