CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il Presidente Sergio Mattarella con Andrea Malaguti, direttore de La Stampa (Foto: quirinale.it)
Istituzioni 16 Feb 2026

Mattarella in visita alla Stampa: «Giornali pilastri di democrazia»

Il Presidente della Repubblica ha espresso «solidarietà per i fatti di fine novembre», quando la redazione era stata assaltata da un centinaio di manifestanti. Il Cdr del quotidiano torinese ha fatto recapitare al Presidente una lettera riservata per sensibilizzarlo sulle preoccupazioni dei giornalisti per la vendita del giornale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026, subito dopo le celebrazioni per il centenario della morte di Gobetti al Teatro Carignano si è recato in visita alla sede della Stampa a Torino. Il Capo dello Stato, riferisce l’agenzia Ansa, ha espresso «solidarietà per i fatti di fine novembre», quando la redazione era stata assaltata da un centinaio di manifestanti, cogliendo l'occasione per sottolineare: «I giornali sono i pilastri della democrazia».

Mattarella ha ricevuto in dono due lastre, una con la prima pagina della sua elezione e l'altra con la foto di lui al Niguarda. Ad accoglierlo in redazione, insieme al direttore, Andrea Malaguti, erano presenti i vertici di Gedi.

Il Comitato di redazione de La Stampa, si legge in una nota, «ha fatto recapitare al Presidente una lettera riservata per sensibilizzarlo sulle preoccupazioni dei giornalisti per la vendita del giornale. I dipendenti dell'editrice - prosegue il comunicato - hanno lungamente e più volte applaudito il Presidente, che si è soffermato a salutare le persone in redazione». Cdr e Rsu ringraziano il Capo dello Stato «per questa visita: la sua attenzione ci onora e ci conforta in una fase delicata della storia ultracentenaria del nostro giornale». (anc)

@fnsisocial
Istituzioni
11 Feb 2026
Fnsi: «Bene aggravante per i reati contro gli operatori dell'informazione, ma provvedimento parziale»
Istituzioni
04 Feb 2026
Costa: «Giornalisti più cruciali che mai, sono in trincea contro le fake news»
Istituzioni
15 Gen 2026
Mattarella: «La libertà di stampa è antidoto contro gli abusi di poteri pubblici e privati»
 Le altre news

Articoli correlati

Editoria11 Feb 2026
Editoria, Costante: «Per una informazione di qualità occorre sostenere il lavoro dei giornalisti»
Media06 Feb 2026
Dalla Ue linee guida a tutela dei media sulle piattaforme digitali
Anniversario30 Gen 2026
Informazione, Mattarella: «Oggi il rischio di un abbattimento del pluralismo è elevato»
Anniversario27 Gen 2026
Giorno della memoria, Mattarella: «Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale»
Ordine14 Gen 2026
Formazione, Bartoli: «Sospensione e radiazione per chi non ha i crediti». Contraria la Fnsi
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits