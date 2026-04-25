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Un momento dell’incontro (Foto: Stampa Subalpina)
Associazioni 11 Mag 2026

Cessione La Stampa, incontro a Torino con Leonardis. Subalpina: «Attenzione al lavoro di qualità»

La segretaria del sindacato regionale, Silvia Garbarino: «Ribadita la preoccupazione per il mantenimento del perimetro occupazionale e dei presidi redazionali, temi che saranno oggetto di nuovi più specifici incontri, ma anche la disponibilità ad essere parte attiva in progetti che guardino al futuro».

«Una compagine societaria, che vedrà ancora una partecipazione della Exor di Elkann, attraverso una apposita Fondazione, e di forze imprenditoriali del territorio; progetti di sviluppo incentrati sulla comunicazione integrata, sulla promozione di eventi, sul coinvolgimento delle scuole; mantenere il radicamento nel Nord Ovest e sulle province piemontesi, "che sono la forza del giornale". Così, Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del gruppo Sae, che si appresta a diventare da giugno il proprietario de La Stampa, ha illustrato le prospettive future della testata nell'incontro appena concluso in Regione Piemonte, organizzato proprio a questo fine dal governatore Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo». Lo si legge in una nota diffusa dall’Associazione Stampa Subalpina lunedì 11 maggio 2026.

Al Tavolo hanno partecipato per l'Assostampa Subalpina la segretaria Silvia Garbarino, il presidente Silvano Esposito e il vicesegretario Jacopo Ricca, insieme con il Cdr della Stampa al completo e le sigle confederali Cgil, Cisl e Uil. «Al presidente Leonardis abbiamo ribadito la volontà di vederci parte attiva in progetti che abbiano al centro il lavoro di qualità, dignitoso e che guardi al futuro - sottolinea Garbarino -. È stata ovviamente portata sul tavolo la preoccupazione per il mantenimento del perimetro occupazionale e dei presidi redazionali, temi che saranno oggetto di nuovi più specifici incontri. Positivo, comunque, questo primo confronto. Ringraziamo Regione e Comune per l'attenzione che hanno fin qui assicurato e confermato di voler mantenere».

La segretaria del sindacato regionale conclude: «Aspettiamo i prossimi passi, con i quali si entrerà nel merito e nel dettaglio di quello che sarà davvero La Stampa del futuro». (anc)

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