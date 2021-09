Celebrazioni per l'anniversario 2020 del monumento alla libertà di stampa di Conselice

30 Set 2021

Conselice, tutto pronto per la nascita dell'Osservatorio sulla libertà di stampa

Venerdì 1° ottobre la firma dell'atto costitutivo da parte di Comune, Aser e Fnsi. A seguire, la consegna del premio 'Camillo Galba' all'Istituto scolastico 'Felice Foresti', quindi il focus al teatro comunale su 'Il lavoro dei giornalisti e la libertà di informazione'. Appuntamento a partire dalle 10.

Venerdì 1° ottobre, nel contesto delle celebrazioni per il XV anniversario del monumento alla libertà di stampa ospitato a Conselice (Ravenna), Comune di Conselice, Associazione della Stampa Emilia-Romagna e Federazione nazionale della Stampa italiana firmeranno l'atto costitutivo dell'Osservatorio permanente per la vigilanza e il monitoraggio sulla libertà di stampa.



L'appuntamento è per le 10, in piazza Libertà di Stampa. Sono previsti gli interventi di Paola Pula, sindaca di Conselice; Asmae Dachan, giornalista freelance e scrittrice; Valerio Lo Muzio, giornalista e videoreporter; Ivano Artioli, presidente provinciale Anpi; Mattia Motta, segretario generale aggiunto della Fnsi; Matteo Naccari, presidente dell'Aser; Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi e Paolo Berizzi, giornalista e scrittore.



A seguire, la consegna del premio "Camillo Galba" da parte dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna all'Istituto scolastico "Felice Foresti" di Conselice e Lavezzola e poi, alle 12, il focus al teatro comunale su "Il lavoro dei giornalisti e la libertà di informazione": Mattia Motta intervista Asmae Dachan e Valerio Lo Muzio.