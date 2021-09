La locandina dell'incontro

30 Set 2021

'The fall of journalism: quale futuro per l'informazione', il 7 ottobre alla Biblioteca nazionale di Napoli

Appuntamento dalle 10 in sala 'Rari' con, fra gli altri, Anna Masera (La Stampa), il consigliere nazionale Fnsi Gerardo Ausiello (Il Mattino), Carlo Bartoli, presidente Odg Toscana. Modera Antonio Rossano, presidente di Media Studies, che organizza l'incontro.

L'inquietudine del giornalismo, investito dalla complessa e diffusa crisi della lettura che ha colpito sia il mondo dell'informazione che quello della lettura dei libri è occasione per un convegno nazionale organizzato a Napoli da Media Studies, il 7 ottobre 2021, dalle 10 alle 13, presso la prestigiosa sala RARI della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, partner dell'iniziativa.



"The Fall of Journalism: quale futuro per l’informazione", questo il titolo dell'incontro che sarà aperto dal direttore della Biblioteca Salvatore Buonomo, interventi di Anna Masera, La Stampa; Gerardo Ausiello, Il Mattino e Fnsi; Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana; Raffaele Savonardo, Università Federico II di Napoli. Modera Antonio Rossano, presidente di "Media Studies". L'iniziativa gode del patrocinio della Regione Campania.



Con i giornalisti ed esperti del settore si discuterà dello scenario attuale e si approfondiranno le cause cercando di individuare nuovi e possibili percorsi per "salvare" la lettura, l'informazione e il giornalismo, che restano strumenti essenziali di democrazia.



L'ingresso è gratuito, la partecipazione contingentata. Qui il link per registrarsi.