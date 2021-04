Consiglio d'Europa, nel 2020 «enormi danni» alla libertà di stampa (Foto: @coe_ita)

28 Apr 2021

Consiglio d'Europa, nel 2020 «enormi danni» alla libertà di stampa

Il numero delle segnalazioni sulla Piattaforma per monitorare lo stato di salute del giornalismo nei 47 Paesi membri è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente: su 201 casi, 52 riguardano attacchi fisici di cui sono stati vittime i giornalisti e 70 le minacce e le intimidazioni che hanno subito.

«Nel 2020 il giornalismo libero e indipendente ha subito enormi danni», come dimostra il numero record di segnalazioni sugli attacchi ai media e ai giornalisti registrati durante l'anno scorso sulla piattaforma creata dal Consiglio d'Europa per monitorare lo stato della libertà della stampa nei 47 Paesi membri, tra cui anche Turchia e Russia.



Il numero di segnalazioni nel 2020 è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente. Sul totale di 201 casi segnalati, 52 riguardano attacchi fisici di cui sono stati vittime i giornalisti, e 70 le minacce e le intimidazioni che hanno subito durante il 2020.



I dati sono contenuti nell'ultimo Rapporto annuale redatto dalle 14 organizzazioni internazionali di giornalisti e per la libertà di stampa incaricate dal Consiglio d'Europa di gestire la piattaforma su cui sono pubblicate le segnalazioni sugli attacchi ai media e chi ci lavora nei 47 Stati membri. (Ansa)



PER APPROFONDIRE

Il rapporto 2021 della Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti è pubblicato a questo link.