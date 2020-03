Cdr | 18 Mar 2020 CONDIVIDI:

Coronavirus a Napoli, il Cdr del Mattino devolve la cassa al Cotugno

Giornalisti in campo a sostegno dei medici e del personale dell'ospedale partenopeo in prima linea contro l'emergenza sanitaria.

Il Comitato di redazione del Mattino aderisce alla raccolta fondi promossa dal quotidiano per i medici e il personale dell'ospedale Cotugno che sta combattendo in prima linea contro l'emergenza Coronavirus.

Il Cdr, in rappresentanza della redazione, ha deciso di devolvere l'intera somma della cassa a cui mensilmente contribuiscono i giornalisti del Mattino.