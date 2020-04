Istituzioni | 03 Apr 2020 CONDIVIDI:

Covid-19, Martella: «A breve una task force contro le fake news»

L'Unità che «stiamo istituendo in queste ore» si occuperà di «monitorare e classificare i contenuti falsi, studiare campagne di comunicazione, promuovere partnership con soggetti specializzati e motori di ricerca, coinvolgere i cittadini e gli utenti», anticipa il sottosegretario all'Editoria.

Il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella

«Le fake news sono pericolose in tempi normali tanto più in una situazione di emergenza possono determinare disorientamento dell'opinione pubblica, discredito delle istituzioni e del sistema scientifico. Per questa ragione stiamo istituendo in queste ore una task force che chiameremo Unità per il monitoraggio contro la diffusione delle fake news che si occuperà di monitorare e classificare i contenuti falsi, di studiare e promuovere campagne istituzionali di comunicazione, di promuovere partnership con soggetti specializzati e con i principali motori di ricerca, di coinvolgere i cittadini e gli utenti». Così Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, in collegamento con Agorà su Rai3.



«Si tratterà – aggiunge – di un organismo molto snello e molto smart collegato ai cittadini che servirà per smascherare queste notizie false che possono determinare un danno alla nostra società, alla coesione sociale e alla qualità stessa della nostra democrazia». (Adnkronos)