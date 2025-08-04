CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La notizia sul sito web del Cpj
Internazionale 20 Set 2025

Cpj: «31 reporter uccisi in un attacco di Israele in Yemen il 10 settembre»

Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti lo ha definito «il più mortale attacco contro i giornalisti degli ultimi 16 anni e il secondo mai registrato dopo il massacro di Maguindanao, nelle Filippine, nel 2009».

31 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi il 10 settembre 2025 negli attacchi israeliani che hanno colpito le redazioni di giornali in Yemen. Lo denuncia il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj) sul suo sito web il 19 settembre, definendolo «il più mortale attacco contro i reporter degli ultimi 16 anni e il secondo mai registrato dopo il massacro di Maguindanao, nelle Filippine, nel 2009».

Israele ha colpito un complesso a Sana'a che ospitava tre testate giornalistiche legate agli Houthi. Almeno 35 persone sono state uccise nell'attacco, tra cui un bambino che accompagnava un giornalista in redazione, e 131 sono rimaste ferite, secondo il ministero della Salute degli Houthi. Tutti i giornalisti lavoravano per il quotidiano '26 September', affiliato agli Houthi, o per il quotidiano Yemen.

Nasser Al-Khadri, caporedattore di '26 September', ha descritto gli omicidi come un «massacro di giornalisti senza precedenti. Si tratta di un attacco brutale e ingiustificato che ha preso di mira persone innocenti il ​​cui unico crimine è stato quello di lavorare nel settore dei media, armati solo di penne e parole», ha dichiarato al Cpj, aggiungendo che molti colleghi sono stati ridotti a pezzi.

Il 10 settembre, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno dichiarato su X di aver colpito «obiettivi militari» a Sana'a e nel governatorato settentrionale di Al-Jawf, tra cui il «Dipartimento Relazioni Pubbliche degli Houthi» che diffondeva «terrore psicologico».

Sara Qudah, direttrice del programma regionale del Cpj, ha affermato: «Dal 7 ottobre 2023, Israele è emerso come un killer regionale di giornalisti... Quest'ultima ondata di omicidi non è solo una grave violazione del diritto internazionale, ma anche un terrificante monito per i giornalisti di tutta la regione: nessun luogo è sicuro», ha concluso.

«Prendere di mira i giornalisti ha lo scopo di mettere a tacere la verità», ha dichiarato al Cpj Nabil Al-Asidi, membro del consiglio direttivo del Sindacato dei giornalisti yemeniti, aggiungendo che molti degli uccisi erano membri di spicco e di lunga data del suo sindacato. (anc)

@fnsisocial
Internazionale
10 Set 2025
Witness for Gaza, una 'redazione galleggiante' al largo delle coste della Striscia: candidature aperte fino al 12 settembre
Internazionale
03 Set 2025
Giornalisti, l'associazione dei redattori di Europa e America Latina: «Basta spargimento di sangue innocente»
Internazionale
01 Set 2025
Gaza, 200 organi di stampa di tutto il mondo in protesta contro l’uccisione dei cronisti nella Striscia
 Le altre news

Articoli correlati

Iniziative11 Set 2025
La Global Sumud Flotilla in partenza dalla Sicilia, 'Buon vento' dalla Fnsi
Usigrai05 Set 2025
Usigrai, videocomunicato sui Tg Rai: «Al fianco di Rsf nel denunciare la sistematica uccisione di giornalisti a Gaza»
Gruppi di Specializzazione04 Set 2025
Italia - Israele, l'appello dell'Ussi per la pace
Premi e Concorsi04 Set 2025
'Colombe d'oro per la pace 2025', il premio di Archivio Disarmo a tre giornalisti palestinesi
Iniziative03 Set 2025
Global Sumud Flotilla, appello al governo: «Lo Stato tuteli i cittadini italiani a bordo»
Libertà di informazione04 Ago 2025
Rosalba Castelletti attaccata dal ministro degli Esteri russo: la solidarietà del sindacato e del Cdr di Repubblica
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits